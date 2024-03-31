Захарова поставила мэра Парижа на место

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала высказывания мэра Парижа Анн Идальго в отношении российских и белорусских спортсменов на Олимпийских играх в 2024 году, предупредив, что, возможно, французским товарам будут не рады в РФ, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Как ранее сообщила газета Le Monde, Идальго во время своей поездки в Киев заявила, что российским и белорусским атлетам "не будут рады в Париже".

"Как думаете, может, нам подобрать какую-нибудь французскую продукцию, которая широко представлена сейчас в России, и заявить, что ей будут не рады?" - написала она в Telegram-канале. - Пока французские товары не маркируются наклейкам "нам не рады в Москве", но я знаю, что наших активистов не остановить, если они такое решение примут".

По мнению Захаровой, еще одно такое заявление, и "представители французского бизнеса пойдут брать штурмом мэрию Парижа - вслед за фермерами". "У нас огромный выбор того, чем ряд французских товаров можно заменить", - отметила дипломат.

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