В ФРГ сотни полицейских проверяют на причастность к экстремизму

Дисциплинарные проверки проводятся в отношении как минимум 400 сотрудников полиции в различных федеральных землях Германии по подозрению в том, что они придерживаются правоэкстремистских взглядов и верят в теории заговора. Об этом сообщил журнал Stern со ссылкой на данные МВД германских земель, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По оценке издания, фактическое число таких блюстителей порядка, вероятно, значительно выше, поскольку четыре федеральные земли - Берлин, Мекленбург - Передняя Померания, Бремен и Тюрингия - не предоставили актуальную информацию. "Полицейские, которые не опираются на конституцию, а вместо этого разделяют экстремистские взгляды, представляют собой большую опасность для демократии и верховенства закона", - заявил Stern министр внутренних дел земли Северный Рейн - Вестфалия Герберт Ройль. Он считает, что таким сотрудникам не место в полиции.

Уполномоченный полиции в Бундестаге Ули Грёч (СДПГ) отметил, что "опасность для всей страны больше, чем когда-либо прежде". "Следовательно, и для полиции", - предупредил он.

Министерство внутренних дел ФРГ публиковало отчет за 2022 год. Из него следует, что 327 сотрудников привлекались к ответственности за три года из-за очевидных связей с правым экстремизмом или с движением "Граждане рейха" ("Рейхсбюргеры").

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!