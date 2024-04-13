Президент США Джо Байден предостерег Иран от нанесения ответного удара по Израилю. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Не делайте этого", - сказал глава Белого дома журналистам, отвечая на вопрос о том, каково его послание к Тегерану на фоне опасений о готовящемся ударе Ирана по Израилю.

Вместе с тем американский лидер подтвердил, что Соединенные Штаты привержены защите еврейского государства.

"Мы поддержим Израиль и поможем ему защититься", - отметил политик.

Он также выразил мнение, что Ирану не удастся добиться успеха.

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