https://news.day.az/world/1651623.html Байден предостерег Иран
Байден предостерег Иран
Президент США Джо Байден предостерег Иран от нанесения ответного удара по Израилю. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"Не делайте этого", - сказал глава Белого дома журналистам, отвечая на вопрос о том, каково его послание к Тегерану на фоне опасений о готовящемся ударе Ирана по Израилю.
Вместе с тем американский лидер подтвердил, что Соединенные Штаты привержены защите еврейского государства.
"Мы поддержим Израиль и поможем ему защититься", - отметил политик.
Он также выразил мнение, что Ирану не удастся добиться успеха.
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