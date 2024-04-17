Парламент Грузии в первом чтении одобрил законопроект об иноагентах

Грузинский парламент в первом чтении одобрил законопроект об иноагентах, за соответствующее решение высказались 83 депутата, против - 0. Об этом сообщает "Sputnik.Грузия", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Парламент Грузии принял в первом чтении законопроект "О прозрачности иностранного влияния"", - говорится в сообщении агентства.

Отмечается, что закон обязывает финансируемые из-за рубежа неправительственные организации и средства массовой информации регистрироваться в специальном реестре, а также подавать ежегодные декларации.

По данным агентства, чтобы закон вступил в силу, депутаты должны рассмотреть и принять его еще в двух чтениях. Только после принятия в трех чтениях проект будет отправлен на подпись президенту Грузии. Отмечается, что в ходе голосования 17 апреля оппозиции в парламенте не было: она покинула зал заседаний.

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