Источник: Агентство международной информации Trend

Визит главы USAID Саманты Пауэр в Ереван по-настоящему взбудоражил армян США. Теперь, в лице Армянского национального комитета Америки (ANCA) они предъявляют претензии Саманте Пауэр, спрашивая, почему она тратит больше денег на свои поездки и сопровождающих фотографов, но при этом не выделяет ни цента на так называемые "гуманитарные программы" для карабахских армян.

Они называют ее "случайным прохожим" в роли главы организации. Армянское лобби в США расстроено тем, что USAID под руководством Саманты Пауэр не оказало финансовую поддержку армянам, которые добровольно покинули Карабах и вернулись на родину в Армению за "помощью".

Но это не меняет подлинной, проармянской сущности Саманты Пауэр. Как и во время своих предыдущих визитов, глава USAID произнесла пламенную речь о любви к армянскому народу и, конечно, не забыла обнадежить карабахских армян. Однако карабахские армяне и в этот раз не получили никакой "помощи" от США. Это и разозлило ANCA, потому что ее единственный "аргумент" против Азербайджана в США - это обвинения в так называемой "этнической чистке" карабахских армян. И тут вдруг не получилось перетянуть на свою сторону главных доноров Америки - казалось бы, они же должны быть в одной лодке?

Да, USAID и Саманта Пауэр являются почетными гостями и "ценными партнерами" в Армении. Но очевидно, что для Еревана разговоры о карабахских армянах - это всего лишь предлог заручиться поддержкой своих западных друзей - финансовой, конечно. А интерес USAID - это сделать из Армении свою марионетку, с этой ролью страна вполне справляется, и дестабилизировать регион - ничего более. ANCA же в это время, как и всегда, через прикормленных конгрессменов продолжает свою антиазербайджанскую политику. Но, похоже, на этот раз USAID не на ее стороне.