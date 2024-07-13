Турецкая армия ликвидировала 11 курдских боевиков в Ираке

Турецкая армия ликвидировала 11 боевиков Рабочей партии Курдистана (РПК, признана террористической и запрещена в Турции) в ходе операции на севере Ирака. Об этом сообщило Минобороны республики в X (ранее Twitter), передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"На севере Ирака в района Хакурк и Гара уничтожены 11 террористов", - говорится в сообщении.

Турецкие власти называют РПК основной угрозой национальной безопасности. Армия республики периодически проводит на севере Ирака операции против курдских боевиков и держит в регионе крупную группировку войск.

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