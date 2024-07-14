Комитет Палаты представителей США проведет слушания по покушению на Трампа

Комитет Палаты представителей американского Конгресса по надзору и подотчетности 22 июля проведет слушания в рамках расследования покушения на экс-президента Дональда Трампа, на них будет приглашена директор Секретной службы США Кимберли Читл. Об этом говорится в письме главы указанного комитета Джеймса Комера (республиканец от штата Кентукки), опубликованном в субботу в X (ранее Twitter), передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Как подчеркнул законодатель, экс-президент "Трамп выжил при покушении на убийство", один человек погиб. "Невозможно переоценить невероятную отвагу отдельных сотрудников Секретной службы США, которые защитили [бывшего] президента Трампа, уничтожили стрелявшего и, возможно, предотвратили гибель большего числа людей", - отметил он.

"Комитет по надзору и подотчетности начал расследование в связи с сегодняшним покушением на убийство [бывшего] президента Трампа и запрашивает вашего добровольного присутствия на слушаниях в комитете полного состава 22 июля 2024 года", - заявил Комер в письме, направленном Читл. Палата представителей находится сейчас под контролем республиканцев.

Секретная служба США отвечает за охрану первых лиц государства, кандидатов в президенты и бывших американских лидеров.

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