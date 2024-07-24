В Турции заявили, что ведут открытые переговоры по урегулированию в Украине

Турция продолжит усилия по урегулированию украинского конфликта, проводя с его сторонами открытые и конфиденциальные переговоры.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил глава МИД республики Хакан Фидан.

"Мы готовы сделать все возможное в этом вопросе [урегулирования ситуации в Украине]. Конечно, продолжаются переговоры и встречи, как открытые, так и закрытые. Они ведутся и со сторонами конфликта, и с теми, кто поддерживает этот процесс. Мы делаем все возможное и продолжим прилагать усилия, так как обеспечение безопасности в бассейне Черного моря является для нас важным", - приводит слова Фидана телеканал Sözcü.

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