США признали возможность случайного финансирования террористов

Государственный департамент США допустил случайное финансирование движения "Талибан" или "лиц, связанных с террористами", на сумму $293 миллионов.

Как сообщает Day.Az, об этом пишет Breitbart со ссылкой на доклад специального генерального инспектора по восстановлению Афганистана.

Как следует из документа, Бюро по вопросам демократии, прав человека и труда, а также Бюро по борьбе с наркотиками и правоохранительной деятельности не предоставили документацию, чтобы показать, насколько их программы соответствуют рекомендациям Госдепа.

В частности, оба Бюро не предоставили документов о проверке партнеров, которым были выделены американские гранты.

В связи с этим в докладе отмечается, что пока Вашингтон продолжает расходовать деньги налогоплательщиков на программы, направленные на "благо афганского народа", крайне важно, чтобы государство знало о том, кто на самом деле получает выгоду от помощи.

Это необходимо, чтобы исключить перенаправление средств талибам или партиям, находящимися под санкциями, говорится в документе.

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