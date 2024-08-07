Нетаньяху заявил, что Израиль готов как к обороне, так и к наступлению

Израильская армия готова как к оборонительным, так и к наступательным действиям.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

"Мы готовы как к обороне, так и к нападению. Мы наносим удары по нашим врагам и полны решимости защитить себя", - сказал он на встрече с армейскими новобранцами во время визита на военную базу Тель-ха-Шомер в пригороде Тель-Авива.

Высказывания главы правительства распространила его канцелярия.

"Мы продолжаем идти к победе. Знаю, что граждане Израиля находятся в напряжении, и прошу вас об одном: сохраняйте терпение и хладнокровие", - добавил Нетаньяху.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!