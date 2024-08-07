Египетские авиакомпании приостановят полеты над Ираном

Власти Египта сообщили, что авиакомпании страны должны избегать использования воздушного пространства Ирана, сообщают арабские СМИ, передает Day.Az.

"Все египетские авиаперевозчики должны избегать района, контролируемого диспетчерской службой Тегерана. Никакие рейсы не будут разрешены в этом воздушном пространстве", - говорится в предписании для египетских авиакомпаний.

Согласно информации, это решение связано с опасениями возможных ударов Ирана по Израилю. Тем не менее, иранская сторона опровергла эти опасения, сообщив, что причина ограничения в планируемых военных учениях, которые состоятся в ночь на четверг.

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