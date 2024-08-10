В конгрессе США обеспокоились грядущим нашествием человекоподобных роботов

"Хотя это еще не получило широкой огласки, различные китайские компании начали производить человекоподобных роботов, которые способны переносить коробки, двигаться с высокой скоростью и даже копировать выражения лица человека", - говорится в статье.

В публикации приводится мнение известного лоббиста Джейкоба Хелберга, сыгравшего заметную роль в принятии конгрессом закона о запрете TikTok в США. По его мнению, коммунистическая партия Китая или спонсируемые КНР злоумышленники могут использовать роботов, "чтобы сеять хаос путем шпионажа, саботажа критически важных объектов инфраструктуры или даже причинения физического вреда американцам".

При этом Хелберг отмечает, что указанные роботы "в настоящее время продаются как безвредные помощники по дому и сверхэффективные работники сборочных конвейеров".

В статье приводится и противоположное мнение, согласно которому "некоторые эксперты считают предупреждение надуманным или даже глупым". К ним, в частности, относится бывший заместитель помощника госсекретаря по национальной безопасности Пол Розенцвейг.

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