Президент Ирана пытается убедить КСИР отказаться от удара по Израилю

Новый президент Ирана Масуд Пезешкиан пытается убедить Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) отказаться от идеи прямого удара по Израилю в ответ на убийство 31 июля в Тегеране главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, с таким утверждением выступила газета The Daily Telegraph со ссылкой на неназванные источники.

Как говорится в статье, КСИР настаивает на таком прямом ударе возмездия по Тель-Авиву и другим городам Израиля, при котором целью станут военные базы. Пезешкиан же выступает за атаку на секретные базы еврейского государства в Азербайджане и Курдистане, чтобы избежать выхода ситуации "из-под контроля". Неназванный помощник президента заявил изданию, что политик также предлагает предупредить эти страны о предстоящем ударе.

"Пезешкиан опасается, что любая прямая атака на Израиль будет иметь серьезные последствия. Он упомянул, что нам повезло, что в прошлый раз мы не вступили в полномасштабную войну с Израилем", - приводит издание слова второго помощника президента, который имеет в виду отраженную еврейским государством при помощи западных союзников атаку 13 апреля. В ней были задействованы более 300 БПЛА и ракет.

Иранский президент, по словам собеседника The Daily Telegraph, также предлагает поставить более современное оружие шиитскому движению "Хезболлах", чтобы оно могло более эффективно защищать интересы Ирана. Помощник Пезешкиана также сообщил британской газете, что президент Ирана прилагает усилия для того, чтобы его страна не была втянута в войну.

The Daily Telegraph замечает, что окончательное решение по поводу возможных ударов будет принимать верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи.

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