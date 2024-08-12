Землетрясение в Армении привело к разрушениям
Землетрясение, произошедшее 12 августа в селе Еранос Гегаркуникской области Армении, вызвало разрушения, сообщают армянские СМИ, передает Day.Az.
Согласно информации, в результате землетрясения обрушились не только старые здания, но и стены некоторых новых зданий, а в некоторых из них появились трещины.
Сообщается, что правительственная комиссия изучает ситуацию в районе и проводится оценка.
Отметим, что в ночь на 12 августа в Армении произошло землетрясение магнитудой 4,2. Сила землетрясения в эпицентре составила 6 баллов.
Среди населения распространилась информация о том, что возможно более сильное землетрясение. Однако эксперты говорят, что более сильное землетрясение менее вероятно.
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