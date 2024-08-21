https://news.day.az/world/1683205.html Армянская провокация перед посольством Беларуси - в ход пошли помидоры и яйца - ВИДЕО
Армянская провокация перед посольством Беларуси - в ход пошли помидоры и яйца - ВИДЕО
Армяне устроили провокацию перед зданием посольства Беларуси в Ереване.
Как передает Day.Az, дипмиссию забросали яйцами и помидорами.
Собравшиеся выразили недовольство словам Александра Лукашенко, который в интервью Первому каналу России заявил, что Армения никому не нужна. Некоторые из протестующих и вовсе опустились до оскорблений.
Протестующие потребовали, чтобы посол Александр Конюк в течение трех дней покинул страну. Собравшиеся также требуют разорвать дипломатические отношения с Беларусью, а посла объявить персоной нонграта.
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