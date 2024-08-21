Армянская провокация перед посольством Беларуси

- в ход пошли помидоры и яйца - ВИДЕО

Армяне устроили провокацию перед зданием посольства Беларуси в Ереване.

Как передает Day.Az, дипмиссию забросали яйцами и помидорами.

Собравшиеся выразили недовольство словам Александра Лукашенко, который в интервью Первому каналу России заявил, что Армения никому не нужна. Некоторые из протестующих и вовсе опустились до оскорблений.

Протестующие потребовали, чтобы посол Александр Конюк в течение трех дней покинул страну. Собравшиеся также требуют разорвать дипломатические отношения с Беларусью, а посла объявить персоной нонграта.

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