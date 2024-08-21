В Австралии нашли останки неизвестного существа

На побережье Австралии нашли останки неизвестного существа.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Некоторые подписчики в Сети называют находку мутировавшей особью подводного мира. Другие называют ее "редким видом неизученных до конца человечеством океанов".