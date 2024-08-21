https://news.day.az/world/1683335.html В Австралии нашли останки неизвестного существа - ВИДЕО
В Австралии нашли останки неизвестного существа - ВИДЕО
На побережье Австралии нашли останки неизвестного существа.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Некоторые подписчики в Сети называют находку мутировавшей особью подводного мира. Другие называют ее "редким видом неизученных до конца человечеством океанов".
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