Вашингтон, Сеул и Токио объявили о сотрудничестве в сфере безопасности на море

Соединенные Штаты, Республика Корея и Япония объявили об учреждении Трехсторонней рамочной программы сотрудничества в области безопасности и правопорядка на море. Об этом говорится в совместном письменном заявлении президентов США и Южной Кореи Джо Байдена и Юн Сок Ёля, а также премьер-министра Японии Сигэру Исибы, которое было принято на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Лиме (Перу) по итогам трехсторонней встречи, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы подтверждаем важность поддержания мира и стабильности во всем Индо-Тихоокеанском регионе. Мы подтверждаем нашу непоколебимую поддержку центральной роли и единства АСЕАН (Ассоциации государств Юго-Восточной Азии - прим. ТАСС) и региональной архитектуры под руководством АСЕАН. Мы привержены тесному сотрудничеству с АСЕАН <...>. Мы выражаем обеспокоенность по поводу противоправного, нерегистрируемого и нерегулируемого рыбного промысла и, пользуясь возможностью, объявляем о новой Трехсторонней рамочной программе сотрудничества в области безопасности и правопорядка на море, которая укрепит наше сотрудничество в решении общих региональных проблем и защитит основанные на правилах подходы к морскому пространству", - отмечается в документе, текст которого был обнародован пресс-службой Белого дома.

В заявлении не упоминается Китай, однако в нем содержится критика его действий. "Мы решительно выступаем против любых односторонних попыток изменить статус-кво в водах Индо-Тихоокеанского региона и признаем важность противодействия противоправным притязаниям в Южно-Китайском море", - говорится в документе. США, Республика Корея и Япония также выступили против "опасного применения кораблей береговой охраны <...> и принудительных действий в Южно-Китайском море". Они в очередной раз выступили в "поддержку свободы судоходства и полетов, основанной на международном праве, как это отражено в Конвенции ООН по морскому праву". "Мы признаем, что мир и стабильность по обе стороны Тайваньского пролива являются неотъемлемым элементом безопасности и процветания в Индо-Тихоокеанском регионе. Наши основные позиции по Тайваню не изменились, и мы призываем к мирному урегулированию межконтинентальных проблем", - отмечается в документе.

Китай несколько десятилетий ведет споры с рядом стран по поводу территориальной принадлежности отдельных островов в Южно-Китайском море, на шельфе которых были обнаружены значительные запасы углеводородов. Прежде всего речь идет об архипелаге Сиша (Парасельские острова), островах Наньша (Спратли) и Хуанъянь (риф Скарборо). Эти споры касаются Брунея, Вьетнама, Малайзии и Филиппин.