Неизвестные обстреляли пассажирский самолет в США

Неизвестные злоумышленники обстреляли самолет авиакомпании Southwest Airlines в США. Подробностями истории поделилась газета The New York Times (NYT), передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Уточняется, что инцидент произошел в пятницу, 15 ноября, когда лайнер готовился к вылету в Индианаполис из аэропорта Даллас Лав-Филд. Пуля попала в правую сторону Boeing 737, рядом с кабиной пилотов. О пострадавших пассажирах не сообщается.

После произошедшего самолет вернулся в терминал и был выведен из эксплуатации. Полиция и пожарные города прибыли на место происшествия для расследования, а взлетно-посадочную полосу временно закрыли.