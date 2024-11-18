https://news.day.az/world/1708352.html Неизвестные обстреляли пассажирский самолет в США Неизвестные злоумышленники обстреляли самолет авиакомпании Southwest Airlines в США. Подробностями истории поделилась газета The New York Times (NYT), передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru. Уточняется, что инцидент произошел в пятницу, 15 ноября, когда лайнер готовился к вылету в Индианаполис из аэропорта Даллас Лав-Филд.
Неизвестные обстреляли пассажирский самолет в США
Неизвестные злоумышленники обстреляли самолет авиакомпании Southwest Airlines в США. Подробностями истории поделилась газета The New York Times (NYT), передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Уточняется, что инцидент произошел в пятницу, 15 ноября, когда лайнер готовился к вылету в Индианаполис из аэропорта Даллас Лав-Филд. Пуля попала в правую сторону Boeing 737, рядом с кабиной пилотов. О пострадавших пассажирах не сообщается.
После произошедшего самолет вернулся в терминал и был выведен из эксплуатации. Полиция и пожарные города прибыли на место происшествия для расследования, а взлетно-посадочную полосу временно закрыли.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре