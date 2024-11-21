В Финляндии десятки тысяч домов остаются без света

Почти 70 тыс. домов в нескольких регионах Финляндии остаются в четверг утром без электричества из-за обильного снегопада, который привел к обрывам линий электропередачи, между крупнейшими городами прервано железнодорожное сообщение, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По данным объединения финских энергокомпаний Energiateollisuus, на 07:30 мск без электроснабжения 69 682 домохозяйства в 184 районах страны. В городе Миккели без электричества 15 841 домохозяйство, в Лемпяаля - 2 776, в Котке - 2 433.

Как сообщает железнодорожное агентство, между несколькими городами прервано сообщение из-за упавших на инфраструктуру деревьев. Так, прервано сообщение между Оулу и Куопио, между Иматра и Париккала.

Управляющая полетами компания Finavia сообщает, что отменили несколько рейсов в Стокгольм и Копенгаген, задержаны рейсы в Амстердам и Лондон.

Обрушившийся на Финляндию шторм метеорологи назвали "Яри". Ожидается, что в южных частях страны ситуация 21 ноября продолжит ухудшаться, так как снег сменился дождем, к уже выпавшим 20 см снега ожидается еще до 20 см осадков.