https://news.day.az/world/1709952.html Извержение вулкана в Исландии - ВИДЕО На юго-западе Исландии продолжается извержение вулкана около популярного геотермального курорта Голубая лагуна, расположенного около небольшого рыбацкого городка Гриндавик. Как передает Day.Az со ссылкой на BBC, служба Исландии сообщила, что на вулканической расщелине Сундхнуксгигар на полуострове Рейкьянес началось новое извержение.
Извержение вулкана в Исландии - ВИДЕО
На юго-западе Исландии продолжается извержение вулкана около популярного геотермального курорта Голубая лагуна, расположенного около небольшого рыбацкого городка Гриндавик.
Как передает Day.Az со ссылкой на BBC, служба Исландии сообщила, что на вулканической расщелине Сундхнуксгигар на полуострове Рейкьянес началось новое извержение.
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