Извержение вулкана в Исландии

На юго-западе Исландии продолжается извержение вулкана около популярного геотермального курорта Голубая лагуна, расположенного около небольшого рыбацкого городка Гриндавик.

Как передает Day.Az со ссылкой на BBC, служба Исландии сообщила, что на вулканической расщелине Сундхнуксгигар на полуострове Рейкьянес началось новое извержение.