Саудовская Аравия казнила шестерых граждан Ирана

Министерство внутренних дел Саудовской Аравии сообщило, что шестеро иранских граждан были казнены по обвинению в незаконном обороте наркотиков.

Как передает Day.Az, сайт арабской сети CNN, опубликовав эту новость со ссылкой на Министерство внутренних дел Саудовской Аравии, написал, что эти шесть человек были казнены по обвинению в незаконном обороте наркотиков в Саудовской Аравии.

Согласно этому сообщению, после ареста этих людей и допроса, органы безопасности Саудовской Аравии представили их судебной системе, и после доказательства обвинений, они были приговорены к смертной казни и их смертный приговор был приведен в исполнение в районе Аль-Шаркия.