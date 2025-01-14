КНР может продать американские активы TikTok Маску

Китайские чиновники рассматривают вариант, предполагающий, что операциями соцсети TikTok в США будет управлять американский миллиардер и предприниматель Илон Маск. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники в КНР, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Согласно материалу, в Китае предпочитают, чтобы TikTok по-прежнему принадлежал материнской компании ByteDance. Однако во время прений в США 10 января судьи дали понять, что такой исход маловероятен. По этой причине чиновники КНР ведут дискуссии по поводу методов взаимодействия с командой следующего американского президента Дональда Трампа. В одном из планов их действий фигурирует Маск.

"Китайские чиновники еще не достигли твердого консенсуса о том, как действовать дальше, и их обсуждения пока носят предварительный характер", - отмечает Bloomberg.

По словам одного из источников, другой вариант - перевести своих существующих клиентов соцсети из США на похожее приложение, но другого бренда, чтобы обойти запрет.