Европа приблизилась к созданию танка нового поколения

Европейские компании, работающие над созданием танка нового поколения Main Ground Combat System (MGCS), приблизились к началу работ по созданию машины. Об этом сообщает Defense News, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"KNDS, Rheinmetall и компания Thales, занимающаяся оборонной электроникой, подписали соглашение об акционерном капитале проектной компании, которая будет разрабатывать основной боевой танк будущего для Германии и Франции, что еще на шаг приблизило начало реальной работы над программой, которая годами откладывалась из-за разногласий между различными партнерами", - говорится в материале.

Соглашение подписали в Париже 23 января. KNDS Deutschland, KNDS France, Rheinmetall и Thales будут владеть равными долями в предприятии, которое будет расположено в Кельне, Германия.

MGCS предназначен для замены немецких танков Leopard 2 и французских Leclerc. Считается, что новая машина начнет поступать в войска в 2040-х годах.