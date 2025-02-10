Полиция Индии остановила уличное выступление всемирно известного певца

Полиция Индии остановила уличное выступление певца Эда Ширана в городе Бангалор.

Как передает Day.Az со ссылкой на Известия, об этом сообщает The Guardian.

Уточняется, что Ширан играл на гитаре и исполнял свой хит Shape of You. Внезапно к нему подошел полицейский и выключил микрофон. По словам полиции, организаторам выступления было отказано в разрешении на его проведение из-за того, что эта улица традиционно слишком оживленная.

"Я отказался дать разрешение, потому что на Чёрч-стрит очень много людей. Вот почему его попросили освободить место", - передает слова представителя полиции издание.

Ширан, который начал свою карьеру в качестве уличного музыканта в Великобритании, позже заявил в социальных сетях, что у него было разрешение на выступление в Бангароле.