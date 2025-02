https://news.day.az/world/1729188.html

Полиция Индии остановила уличное выступление всемирно известного певца - ВИДЕО

Полиция Индии остановила уличное выступление певца Эда Ширана в городе Бангалор. Как передает Day.Az со ссылкой на Известия, об этом сообщает The Guardian. Уточняется, что Ширан играл на гитаре и исполнял свой хит Shape of You. Внезапно к нему подошел полицейский и выключил микрофон.