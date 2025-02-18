В австралийском штате намерены признать антисемитизм уголовным преступлением

Власти штата Новый Южный Уэльс намерены существенно ужесточить наказание за разжигание расовой вражды и антисемитизм и квалифицировать такое поведение как уголовное преступление. Об этом ТАСС сообщили в правительстве региона, передает Day.Az.

Согласно новому законодательству, уже представленному на рассмотрение местного парламента, разжигание ненависти на национальной или расовой почве будет считаться уголовным преступлением, наказанием за которое станет тюремное заключение на срок до двух лет и штраф в размере 11 тыс. австралийских долларов (около $7 тыс.) для граждан и 55 тыс. австралийских долларов ($35 тыс.) для организаций.

"Это ответ правительства штата на отвратительные случаи антисемитизма и разжигания ненависти, которые мы фиксируем в последнее время. Он однозначно показывает: в нашем регионе нет места для расовой и национальной дискриминации. Теперь публичные призывы к ненависти в отношении человека или группы людей по признаку национальности будут квалифицироваться как уголовное преступление", - уточнили в офисе премьер-министра Нового Южного Уэльса. Кроме того, будут ужесточены наказания за нанесение нацистской символики на зданиях или в окрестностях синагог и еврейских школ.

В Сиднее ранее зарегистрировали серию происшествий, связанных с проявлениями антисемитизма. В районах компактного проживания евреев поджигали машины, а на стены домов и синагог наносили антисемитские надписи и призывы разорвать отношения с Израилем. На фоне резкого роста числа таких правонарушений в полиции штата Новый Южный Уэльс было создано специальное подразделение Pearl, сотрудники которого сосредоточены на расследовании инцидентов, связанных с антисемитизмом.