https://news.day.az/world/1731550.html Трамп допустил визит Си Цзиньпина в США Президент США Дональд Трамп допустил, что председатель КНР Си Цзиньпин может посетить США с визитом. Его слова передает канал NBC, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru. "В конечном итоге [в США] приедет президент Си, приедут все", - отметил Трамп. При этом американский лидер не раскрыл сроки возможного визита главы Китая.
Трамп допустил визит Си Цзиньпина в США
Президент США Дональд Трамп допустил, что председатель КНР Си Цзиньпин может посетить США с визитом. Его слова передает канал NBC, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
"В конечном итоге [в США] приедет президент Си, приедут все", - отметил Трамп.
При этом американский лидер не раскрыл сроки возможного визита главы Китая. Трамп также счел возможным, что США и КНР могут подписать новое торговое соглашение.
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