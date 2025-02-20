Трамп допустил визит Си Цзиньпина в США

Президент США Дональд Трамп допустил, что председатель КНР Си Цзиньпин может посетить США с визитом. Его слова передает канал NBC, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"В конечном итоге [в США] приедет президент Си, приедут все", - отметил Трамп.

При этом американский лидер не раскрыл сроки возможного визита главы Китая. Трамп также счел возможным, что США и КНР могут подписать новое торговое соглашение.