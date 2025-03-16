Назван победитель стартового этапа «Формулы-1»

Британский пилот McLaren Ландо Норрис стал победителем стартового этапа "Формулы-1". 

Как передает Day.Az, результаты доступны на сайте соревнований.

Спортсмен выиграл Гран-при Австралии, который прошел на трассе в Мельбурне. Норрис обошел голландца Макса Ферстаппена из Red Bull, занявшего второе место. Тройку сильнейших замкнул британский гонщик "Мерседеса" Джордж Расселл.

Следующее Гран-при "Формулы-1" состоится с 21 по 23 марта. Соревнования пройдут в Шанхае.