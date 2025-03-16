Посягнула на святое: в Австралии разразился скандал из-за поступка блогерши

В Австралии разгорелся скандал после того, как блогерша из США поймала детеныша вомбата.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Общественность восприняла это как грубое нарушение, требуя депортации девушки за "замах на святое".

"Она только что поймала детеныша вомбата. Посмотрите на мать, она бежит за ней", - возмущалась общественность.

Инцидент привлек внимание не только местных жителей, но и высокопоставленных чиновников. Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе, комментируя ситуацию, в шутку предложил блогерше повторить свой трюк, но уже с крокодилом.

Австралийцы известны своей бережной охраной уникальной фауны, и такая ситуация вызвала бурю возмущения среди защитников природы.