Министр юстиции Турции о задержании Имамоглу

Выданы ордера на арест 106 подозреваемых, включая Имамоглу.

Как сообщает Day.Az, об этом министр юстиции Турции Йылмаз Тунч сказал, комментируя задержание мэра Стамбула Экрема Имамоглу.

По его словам, в рамках двух расследований были задержаны 106 человек: "Есть обвинение в пособничестве террористической организации. Делать выводы, не зная сути вопроса, неправильно. Суд не подчиняется ничьим приказам и указаниям".

Министр назвал призывы выйти на улицы недопустимым.