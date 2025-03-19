https://news.day.az/world/1738541.html Министр юстиции Турции о задержании Имамоглу Выданы ордера на арест 106 подозреваемых, включая Имамоглу. Как сообщает Day.Az, об этом министр юстиции Турции Йылмаз Тунч сказал, комментируя задержание мэра Стамбула Экрема Имамоглу. По его словам, в рамках двух расследований были задержаны 106 человек: "Есть обвинение в пособничестве террористической организации.
Министр юстиции Турции о задержании Имамоглу
Выданы ордера на арест 106 подозреваемых, включая Имамоглу.
Как сообщает Day.Az, об этом министр юстиции Турции Йылмаз Тунч сказал, комментируя задержание мэра Стамбула Экрема Имамоглу.
По его словам, в рамках двух расследований были задержаны 106 человек: "Есть обвинение в пособничестве террористической организации. Делать выводы, не зная сути вопроса, неправильно. Суд не подчиняется ничьим приказам и указаниям".
Министр назвал призывы выйти на улицы недопустимым.
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