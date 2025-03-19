В Баку стартует показ фильма "Тагиев. Царь"

Фильм "Тагиев. Нефть" уже успел завоевать внимание более 70 тысяч зрителей, окунув их в величественную историю нефтепромышленника, миллионера, мецената, крупного благотворителя Гаджи Зейналабдина Тагиева, сообщили Day.Az в пресс-службе CineMastercard.

Проект реализован Баку Медиа Центром при поддержке Фонда Гейдара Алиева, министерства культуры и Агентства кино Азербайджана. В фильме также затрагиваются важные исторические события, происходившие в Баку и регионах Азербайджана в конце XIX - начале XX века.

Фильм был снят к 100-летию со дня смерти Гаджи Зейналабдина Тагиева, внесшего значительный вклад в развитие общества и пропаганду национальных ценностей, вписавшего свое имя в летопись страны.

Съемки киноленты по своим масштабам вошли в историю азербайджанской кинематографии. В массовках фильма, съемки которого проводились в 76 различных местах, приняли участие около 2500 человек. Для исторических сцен изготовлено более 300 декораций. Для полного отражения эпохи была создана мастерская по пошиву специальных костюмов, созданы многочисленные образцы одежды, аксессуаров, ювелирных изделий и специальные реквизиты.

Генеральный продюсер картины - Арзу Алиева, продюсер - Орман Алиев, режиссер - Заур Гасымлы, авторы сценария - Исмаил Иман, Асиф Искендерли и Заур Гасымлы, оператор - Владимир Артемьев, художник - Сабухи Атабабаев, художник по костюмам - Вюсал Рагим, композитор - Этибар Асадли. Исторические персонажи в фильме воплотила большая труппа профессиональных актеров, включая народных артистов Парвиза Мамедрзаева (Тагиев) и Гурбана Исмаилова, заслуженных артистов Расима Джафара, Эльшана Рустамова и Натаван Гаджиеву.

С начала апреля в сети премиум-кинотеатров CineMastercard зрителей ожидает долгожданная вторая часть четырёхсерийного исторического фильма "Тагиев. Царь".

Сюжет: Осенью 1888 года Баку готовится к визиту Его Величества Александра III. Миллионер и гласный Бакинской городской думы Гаджи Зейналабдин Тагиев борется за влияние и статус в обществе. Городской голова Орловский, пользуясь своим положением, хочет прибрать нефтяной участок покончившего с собой Теймурбекова. А Исмаил, старший сын Гаджи, знакомится с генеральской дочкой Нурджахан Араблинской и намерен на ней жениться.