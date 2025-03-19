По инициативе Фонда Nargis состоялось открытие ярмарки "Torpaq Əlimdə, Bahar Ürəyimdə" 2025

15 марта по инициативе Фонда Nargis в Баку вновь открылась благотворительная ярмарка "Torpaq Əlimdə, Bahar Ürəyimdə", символизирующая приход весны и создающая атмосферу любимого праздника - Новруза. Эта ярмарка проводится с 2019 года и не только наполняет центр города праздничным настроением, но и становится источником надежды для семей, нуждающихся в помощи, сообщили Day.Az в пресс-службе Nargis. Все средства, собранные за счёт финансовой поддержки спонсоров и аренды домиков на ярмарке, направляются на оплату лечения и операций для детей, страдающих различными заболеваниями.

Благотворительная ярмарка "Torpaq Əlimdə, Bahar Ürəyimdə" будет работать с 15 марта по 15 апреля ежедневно с 11:00 до 23:00.

Официальными партнёрами мероприятия являются: Исполнительная власть города Баку, ОАО "Азеришыг", Бакинская служба благоустройства, Азербайджанское государственное рекламное агентство, ОАО "Азербайджанские авиалинии", Strafor Kəsim и E Point".

Проведение ярмарки стало возможным благодаря неоценимой поддержке спонсоров: PAŞA Holding, Azercell, Coca-Cola, Baku Steel Company, Azergold, Yango, Lays, CityNet, Corndogs, Magnolia by Chocolatier и Eat me Kumpir.

На ярмарке представлены 36 больших и 20 маленьких домиков, 3 двухэтажных ресторана, профессионально оформленные декоративные конструкции, посвящённые празднику Новруз, небольшие киоски, игровые зоны и фотозоны.

Как и каждый год, среди особых гостей ярмарки будут дети из интернатов, детских домов, приютов и социальных учреждений.

Гости ярмарки смогут по доступным ценам попробовать сладости и блюда национальной и мировой кухни, приобрести эксклюзивные сувениры и подарки, поиграть в увлекательные игры, сделать памятные фотографии и, самое главное, вместе разделить радость и атмосферу праздника Новруз.

Дорогие жители и гости Баку! Мы ждём вас на благотворительной ярмарке "Torpaq Əlimdə, Bahar Ürəyimdə"! Давайте вместе встретим весну!