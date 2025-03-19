С какого дня возобновятся занятия после мартовских праздников?

Названа дата первого учебного дня после выходных по случаю праздника Новруз.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Государственное агентство по дошкольному и общему образованию.

Отмечается, что в соответствии с соответствующим постановлением Кабинета Министров, в общеобразовательных учреждениях с шестидневной учебной неделей 26, 27 и 29 марта будут рабочими днями.

В общеобразовательных учреждениях с пятидневной учебной неделей первый учебный день после праздников - 1 апреля.