https://news.day.az/society/1738530.html С какого дня возобновятся занятия после мартовских праздников? Названа дата первого учебного дня после выходных по случаю праздника Новруз. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Государственное агентство по дошкольному и общему образованию.
С какого дня возобновятся занятия после мартовских праздников?
Названа дата первого учебного дня после выходных по случаю праздника Новруз.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Государственное агентство по дошкольному и общему образованию.
Отмечается, что в соответствии с соответствующим постановлением Кабинета Министров, в общеобразовательных учреждениях с шестидневной учебной неделей 26, 27 и 29 марта будут рабочими днями.
В общеобразовательных учреждениях с пятидневной учебной неделей первый учебный день после праздников - 1 апреля.
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