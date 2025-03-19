https://news.day.az/society/1738523.html

На госпортале Азербайджана не будут работать некоторые услуги - ДАТЫ

С целью повышения устойчивости и качества электронных информационных ресурсов Государственная служба по вопросам имущества проведет профилактические работы 30 и 31 марта. Об этом сообщили Day.Az в Государственной службе. По этой причине в указанные даты некоторые электронные услуги, размещенные на портале e-emlak.gov.az, будут недоступны.