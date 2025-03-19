https://news.day.az/society/1738523.html На госпортале Азербайджана не будут работать некоторые услуги - ДАТЫ С целью повышения устойчивости и качества электронных информационных ресурсов Государственная служба по вопросам имущества проведет профилактические работы 30 и 31 марта. Об этом сообщили Day.Az в Государственной службе. По этой причине в указанные даты некоторые электронные услуги, размещенные на портале e-emlak.gov.az, будут недоступны.
На госпортале Азербайджана не будут работать некоторые услуги - ДАТЫ
С целью повышения устойчивости и качества электронных информационных ресурсов Государственная служба по вопросам имущества проведет профилактические работы 30 и 31 марта.
Об этом сообщили Day.Az в Государственной службе.
По этой причине в указанные даты некоторые электронные услуги, размещенные на портале e-emlak.gov.az, будут недоступны.
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