https://news.day.az/sport/1738507.html Воспитанник "Сумгайыта" перешел в "Ханкенди" Футбольный клуб "Ханкенди" осуществил новый трансфер. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, региональный представитель подписал воспитанника "Сумгайыта". 27-летний вратарь Магеррам Мамедли теперь будет выступать за "Ханкенди". Отметим, что он также играл за "Гиперс" и "Физули".
Воспитанник "Сумгайыта" перешел в "Ханкенди"
Футбольный клуб "Ханкенди" осуществил новый трансфер.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, региональный представитель подписал воспитанника "Сумгайыта".
27-летний вратарь Магеррам Мамедли теперь будет выступать за "Ханкенди".
Отметим, что он также играл за "Гиперс" и "Физули".
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