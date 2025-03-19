https://news.day.az/sport/1738507.html

Воспитанник "Сумгайыта" перешел в "Ханкенди"

Футбольный клуб "Ханкенди" осуществил новый трансфер. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, региональный представитель подписал воспитанника "Сумгайыта". 27-летний вратарь Магеррам Мамедли теперь будет выступать за "Ханкенди". Отметим, что он также играл за "Гиперс" и "Физули".