В ЕС высказались об отмене санкций против Сирии

Главы МИД Европейского союза (ЕС) договорились не останавливать процесс отмены санкций против Сирии, несмотря на боевые действия в стране. Об этом заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Сейчас мы реализуем наши планы по отмене санкций, но, естественно, мы продолжаем внимательно наблюдать за действиями нового сирийского руководства", - сказала она.

По словам Каллас, на данный момент, если ЕС хочет предотвратить насилие в Сирии, то необходимо дать жителям страны надежду.