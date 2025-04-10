https://news.day.az/world/1743620.html Трамп объявил о наличии у США самого мощного в мире оружия - ВИДЕО Соединенные Штаты обладают самым мощным в мире оружием, о котором никто не знает. О наличии такого вооружения у США заявил глава страны Дональд Трамп в ходе встречи с представителями прессы в Белом доме, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru. "У нас есть оружие, о котором никто не имеет ни малейшего представления.
Трамп объявил о наличии у США самого мощного в мире оружия - ВИДЕО
Соединенные Штаты обладают самым мощным в мире оружием, о котором никто не знает. О наличии такого вооружения у США заявил глава страны Дональд Трамп в ходе встречи с представителями прессы в Белом доме, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
"У нас есть оружие, о котором никто не имеет ни малейшего представления. Это самое мощное оружие в мире, которое у нас есть, даже мощнее, чем у кого-либо", - подчеркнул американский лидер.
Трамп не стал уточнять, о каком оружии идет речь.
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