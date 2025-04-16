Колесо на большой скорости прилетело москвичке в голову

В Москве колесо от автомобиля прилетело женщине в голову. Об этом сообщает Telegram-канал "ДТП и ЧП Москва и МО", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Уличная камера запечатлела инцидент на видео. На кадрах видно, как женщины идут по тротуару, после чего в голову одной из них прилетает колесо. От удара пострадавшая падает на асфальт, рядом останавливается грузовик и люди. На записи также видно, что инцидент произошел вечером 14 апреля.

По информации источника, колесо прилетело в голову москвички, когда она гуляла на Пролетарском проспекте.