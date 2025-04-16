Самое неожиданное автопроисшествие года в Бразилии

В Бразилии произошло самое неожиданное автопроисшествие года - на дорогу выбежал преследовавший мужчину бык и врезался в стоявший в пробке автомобиль.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.