https://news.day.az/world/1745363.html Самое неожиданное автопроисшествие года в Бразилии - ВИДЕО В Бразилии произошло самое неожиданное автопроисшествие года - на дорогу выбежал преследовавший мужчину бык и врезался в стоявший в пробке автомобиль. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Самое неожиданное автопроисшествие года в Бразилии - ВИДЕО
В Бразилии произошло самое неожиданное автопроисшествие года - на дорогу выбежал преследовавший мужчину бык и врезался в стоявший в пробке автомобиль.
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