https://news.day.az/world/1746624.html В Испании взбесившийся 500-килограммовый бык раздавил людей - ВИДЕО Во время праздника в испанском городке Аркос-де-ла-Фронтера 500-килограммовый бык по кличке Инфинито прорвался за ограждение и покалечил зрителей. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. По правилам забега с быками, он должен был бежать вдоль улицы, но животное решило по-своему.
В Испании взбесившийся 500-килограммовый бык раздавил людей - ВИДЕО
Во время праздника в испанском городке Аркос-де-ла-Фронтера 500-килограммовый бык по кличке Инфинито прорвался за ограждение и покалечил зрителей.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
По правилам забега с быками, он должен был бежать вдоль улицы, но животное решило по-своему.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре