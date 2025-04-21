В Испании взбесившийся 500-килограммовый бык раздавил людей

Во время праздника в испанском городке Аркос-де-ла-Фронтера 500-килограммовый бык по кличке Инфинито прорвался за ограждение и покалечил зрителей.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

По правилам забега с быками, он должен был бежать вдоль улицы, но животное решило по-своему.