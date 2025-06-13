https://news.day.az/world/1760185.html ЦАХАЛ уничтожил баллистические ракеты Ирана - ВИДЕО ВВС Израиля уничтожили иранские баллистические ракеты, нацеленные на территорию государства. Как передает Day.Az, об этом 13 июня сообщили в Telegram-канале Армии обороны государства (ЦАХАЛ). "ВВС уничтожили баллистические ракеты, нацеленные на государство Израиль", - говорится в сообщении.
ЦАХАЛ уничтожил баллистические ракеты Ирана - ВИДЕО
ВВС Израиля уничтожили иранские баллистические ракеты, нацеленные на территорию государства.
Как передает Day.Az, об этом 13 июня сообщили в Telegram-канале Армии обороны государства (ЦАХАЛ).
"ВВС уничтожили баллистические ракеты, нацеленные на государство Израиль", - говорится в сообщении.
Ранее в этот день информационный портал Ynet сообщил, что ЦАХАЛ перехватила все иранские беспилотники, выпущенные в сторону Израиля.
Израиль нанес упреждающий удар по Ирану и объявил чрезвычайное положение по всей стране ранее в этот день.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре