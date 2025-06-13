ЦАХАЛ уничтожил баллистические ракеты Ирана

ВВС Израиля уничтожили иранские баллистические ракеты, нацеленные на территорию государства.

Как передает Day.Az, об этом 13 июня сообщили в Telegram-канале Армии обороны государства (ЦАХАЛ).

"ВВС уничтожили баллистические ракеты, нацеленные на государство Израиль", - говорится в сообщении.

Ранее в этот день информационный портал Ynet сообщил, что ЦАХАЛ перехватила все иранские беспилотники, выпущенные в сторону Израиля.

Израиль нанес упреждающий удар по Ирану и объявил чрезвычайное положение по всей стране ранее в этот день.