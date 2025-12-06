https://news.day.az/world/1800355.html Мадуро спел и потанцевал в прямом эфире своей передачи - ВИДЕО Президент Венесуэлы Николас Мадуро во время эфира своей радиопрограммы Maduro Live De Repente пел и танцевал под композицию, созданную на основе его недавних высказываний на английском языке. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Напомним, что Мадуро призывал США сказать "нет" войне и "да" миру.
