Мадуро спел и потанцевал в прямом эфире своей передачи

Президент Венесуэлы Николас Мадуро во время эфира своей радиопрограммы Maduro Live De Repente пел и танцевал под композицию, созданную на основе его недавних высказываний на английском языке.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Напомним, что Мадуро призывал США сказать "нет" войне и "да" миру. По его словам, эта песня и ее послание стали настолько популярными, что теперь звучат даже в ночных клубах по всей стране, где посетители танцуют под нее и подпевают.