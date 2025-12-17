https://news.day.az/world/1803036.html Молния испепелила дерево в Испании - ВИДЕО Удар молнии испепелил пальму в Кальоса-де-Сегура, Аликанте, Испания. Как передает Day.Az, кадры горящего дерева опубликованы в Телеграм. Представляем вашему вниманию данное видео:
Молния испепелила дерево в Испании - ВИДЕО
Удар молнии испепелил пальму в Кальоса-де-Сегура, Аликанте, Испания.
Как передает Day.Az, кадры горящего дерева опубликованы в Телеграм.
Представляем вашему вниманию данное видео:
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре