В Китае начался пик обратных поездок - ВИДЕО

В Китае подошли к концу официальные выходные по случаю Китайского Нового года. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. В стране начался пик обратных поездок - миллионы людей возвращаются домой и к месту работы. По скоростным автомагистралям было совершенно более 66 миллионов поездок за сутки.