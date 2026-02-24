В Китае начался пик обратных поездок

В Китае подошли к концу официальные выходные по случаю Китайского Нового года.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

В стране начался пик обратных поездок - миллионы людей возвращаются домой и к месту работы. По скоростным автомагистралям было совершенно более 66 миллионов поездок за сутки.