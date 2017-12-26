Канадцы остались без света из-за непогоды

Порядка 90 тыс. потребителей электроэнергии остались без энергоснабжения из-за штормовых ветров, обрушившихся на восточную канадскую провинцию Новая Шотландия, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По данным Национального метеобюро, скорость ветра в ночь с понедельника на вторник в регионе достигала 110 км/ч (30,5 м/с), в результате чего были повалены сотни деревьев, которые повредили линии электропередачи. Местная энергосетевая компания Nova Scotia Power задействовала в аварийных работах около 650 сотрудников, но к настоящему времени без света остаются еще около 52 тыс. потребителей. О сроках окончания аварийных работ не сообщается.

Непогода также отразилась на транспортном сообщении региона. Так, в местных аэропортах отменены или задержаны сотни авиарейсов. Кроме того, как минимум до среды прервано паромное сообщение между Новой Шотландией и провинциями Нью-Брансуик, Ньюфаундленд и Лабрадор.

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