Канадцы остались без света из-за непогоды
Порядка 90 тыс. потребителей электроэнергии остались без энергоснабжения из-за штормовых ветров, обрушившихся на восточную канадскую провинцию Новая Шотландия, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
По данным Национального метеобюро, скорость ветра в ночь с понедельника на вторник в регионе достигала 110 км/ч (30,5 м/с), в результате чего были повалены сотни деревьев, которые повредили линии электропередачи. Местная энергосетевая компания Nova Scotia Power задействовала в аварийных работах около 650 сотрудников, но к настоящему времени без света остаются еще около 52 тыс. потребителей. О сроках окончания аварийных работ не сообщается.
Непогода также отразилась на транспортном сообщении региона. Так, в местных аэропортах отменены или задержаны сотни авиарейсов. Кроме того, как минимум до среды прервано паромное сообщение между Новой Шотландией и провинциями Нью-Брансуик, Ньюфаундленд и Лабрадор.
Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в FacebookСамое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Трое граждан ОАЭ приговорены к тюрьме за шпионаж в пользу Ирана
Семьи погибших в ДТП с автобусом в Москве получат компенсацию
Uber продает свое подразделение в США
В дубайском парке развлечений произошел пожар
Саудовские власти казнили виновника ДТП, в котором погибла семья
Точный гороскоп на среду
Yasamalda qadın tanışının evini qarət etdi
Медвежата устроили переполох в Габале - ВИДЕО
Армянская церковь грозит правительству Грузии международным судом
Бывший защитник "Зире" продолжит карьеру в португальском клубе
Трое граждан ОАЭ приговорены к тюрьме за шпионаж в пользу Ирана
Семьи погибших в ДТП с автобусом в Москве получат компенсацию
Канадцы остались без света из-за непогоды
Uber продает свое подразделение в США
В дубайском парке развлечений произошел пожар
Саудовские власти казнили виновника ДТП, в котором погибла семья
Сколько вернут вкладчикам закрывшегося Demirbank? - ЗАЯВЛЕНИЕ ПАЛАТЫ
-
26 Дек. 17:06 6 946
-
26 Дек. 11:26 6 319
-
26 Дек. 20:33 5 765
-
26 Дек. 12:36 5 190
-
26 Дек. 10:26 4 223