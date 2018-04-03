Во Франции проснулся вулкан

3 апреля 2018 13:44

Вулкан Питон-де-ла-Фурнез на французском острове Реюньон в Индийском океане активизировался во вторник на юго-востоке острова. Об этом говорится в сообщении властей острова, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"После очень высокой сейсмической активности вулкан Питон-де-ла-Фурнез начал извергаться в этот вторник, 3 апреля, в 11 часов местного времени... К настоящему времени невозможно получить никаких визуальных подтверждений начала извержения", - сообщают местные власти.

Вместе с тем, в целях обеспечения безопасности островитян, власти ввели оповещение о чрезвычайной ситуации, связанной с извержением вулкана. Доступ к окрестностям вулкана ограничен на неопределенное время.

Вулкан Питон-де-ла-Фурнез, максимальная высота которого составляет 2632 метра, находится в ненаселенной части острова.

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