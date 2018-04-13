Талибы атаковали военных в Афганистане, много погибших
Боевики радикального движения "Талибан" атаковали автомобиль военных в Афганистане, погибли по меньшей мере 10 полицейских, двое получили ранения, сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на губернатора района Шинданд Шукруллу Шакера, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Инцидент произошел в ночь на пятницу в районе Шинданд провинции Герат на северо-западе Афганистана.
По данным телеканала 1TV, после нападения боевики похитили оружие и боеприпасы военных.
Ситуация в Афганистане в последние месяцы заметно ухудшилась. Радикальное движение "Талибан", ранее овладевшее значительной территорией в сельских районах страны, развернуло наступление на крупные города. Также на территории страны усилилось влияние террористической группировки "Исламское государство".
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