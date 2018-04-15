В Монтенегро выбирают президента

Избирательные участки для выборов президента открылись в Монтенегро, сообщила в воскресенье Государственная избирательная комиссия (ГИК) страны, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Самая маленькая из республик бывшей Югославии выбирает президента в седьмой раз с 1990 года, когда здесь была введена многопартийная система. Немногим более 1,2 тысячи мест для голосования открыты с 7.00 (9.00 по Баку) до 20.00 (22.00 по Баку).

Зарегистрировано свыше тысячи местных и иностранных наблюдателей, включая представителей миссии ОБСЕ. По последним данным избиркома Монтенегро, правом голоса обладают 532 599 человек.

Накануне дня голосования сообщений о нарушении предвыборной тишины не поступало. В ночь перед волеизъявлением Подгорица была взбудоражена победой местного баскетбольного клуба "Будучност" над сербской "Црвеной звездой" и завоеванным титулом чемпиона Адриатической лиги. Празднование на улицах проходило до утра стихийно и шумно.

ГИК ранее утвердила семь кандидатов в президенты. По оценкам аналитиков региона и результатам соцопросов, безусловным фаворитом является пять раз занимавший пост премьер-министра, по одному разу бывший министром обороны и президентом страны, глава правящей Демократической партии социалистов Мило Джуканович, который фактически находится у власти в Монтенегро с 1991 года.

Его основной конкурент - экономист и экс-депутат Скупщины (парламента), выдвиженец оппозиционных партий Демократический фронт (ДФ), "Демократы", Социалистической народной партии и URA Младен Боянич.

Второй круг голосования может состояться через 14 дней, если ни один из кандидатов не наберет больше половины голосов.