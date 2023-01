Jeep впервые в истории стал «Автомобилем года» в Европе

Оргкомитет европейского конкурса Car of the Year объявил итоги голосования жюри на автосалоне в Брюсселе. Автомобилем 2023 года в Европе признан компактный кроссовер Jeep Avenger, сообщает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По результатам голосования 57 членов жюри Avenger получил 328 баллов. Второе место занял электрический кроссовер Volkswagen ID.Buzz, третье - Nissan Ariya. за ним следуют Kia Niro, Renault Austral и Peugeot 408. На седьмом месте Subaru Solterra и Toyota bZ4X, эти автомобили разработаны совместно двумя японскими автопроизводителями и имеют одинаковую конструкцию.

В жюри Car of the Year участвуют 57 автомобильных журналистов из 22 европейских стран. В 2023 году конкурсу исполняется 60 лет. Бренд Jeep, принадлежащий концерну Stellantis, завоевал победу в Car of the Year впервые за его историю, подчеркивается в сообщении оргкомитета конкурса.

Avenger - компактный кроссовер (габаритная длина - чуть более 4 м) на электрической тяге, он оснащен электромотором мощностью 156 л.с. и тяговой батареей под полом, которая обеспечивает запас хода до 400 км по циклу WTLP.