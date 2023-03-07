Ford научился возвращать автомобили из-за неуплаты

Американский автопроизводитель Ford запатентовал систему, которая позволяет удаленно блокировать транспортное средство и изымать его в пользу компании. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на издание The Drive.

По словам журналистов профильного медиа, патентный документ был подан в Ведомство по патентам и товарным знакам США (USPTO) еще в августе 2021 года, но был опубликован на сайте организации только сейчас. В документе описана система удаленного управления автомобилем в случае, если его владелец, например, не выплатил полную стоимость кредита за транспортное средство.

Система организована на нескольких уровнях и основана на специально обученной нейросети. На самом базовом бортовой компьютер уведомляет пользователя о том, что ему нужно выплатить кредит за машину или внести оплату. Если владелец машины проигнорирует сообщение, то в автомобиле будут отключены некоторые функции - например, климат-контроль, медиапроигрыватель, круиз-контроль.

В материале говорится, что при каждой посадке автолюбителя в машину будет раздаваться звуковой сигнал, который будет повторяться на протяжении всей поездки. Если владелец продолжит игнорировать сообщения, то машина может быть заблокирована или даже отправлена на штраф-стоянку с помощью системы беспилотного управления.

По словам специалистов, ни один другой автопроизводитель в последнее время не пытался запатентовать подобную систему. Журналисты предположили, что Ford либо намерен внедрить подобную разработку в свои автомобили в ближайшее время, либо в настоящий момент просто защищает свою интеллектуальную собственность.