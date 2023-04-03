Польский стартап Izera выпустит свои первые электромобили

Основанный три года назад польский стартап Izera, активно поддерживаемый местным правительством, анонсировал выход своих первых автомобилей на электротяге. Они поступят в производство уже в 2025 году, передает Day.Az со ссылкой на Автоновости дня.

Первыми моделями Izera станут кроссовер и хэтчбек. Кроссовер, получивший кодовое имя Z100, составит конкуренцию Tesla Model Y и будет предлагаться по более доступной цене. Его запас хода составит около 273 миль (около 439 км), а разгон от 0 до 60 миль в час (0-97 км/ч) займет у него всего 7 секунд. Что же касается хэтчбека, то он разрабатывается под кодовым названием T100 и сможет предложить тот же запас хода, что и у кроссовера.

Уже известно, что автомобили Izera будут базироваться на платформе Geely, а с их дизайном польскому стартапу поможет итальянское ателье Pininfarina.

"Цель нашего сотрудничества с Pininfarina - использование стилистической ДНК, которую мы продемонстрировали во время публичной презентации прототипов Izera в 2020 году, и обновить уникальный стилистический язык бренда, чтобы он соответствовал параметрам платформы, на которой построены наши автомобили и на которой будут построены рыночные тенденции", - так прокомментировал сотрудничество с Pininfarina главный дизайнер Izera Тадеуш Елец.

Производить их будут на заводе Izera, который сейчас строится в польском городе Явожно. Строительство новой производственной площадки обойдется примерно в 1,2 млрд долларов. Ожидается, что на предприятии будет создано около 2400 рабочих мест.